"РЖД Логистика" в I квартале увеличила выручку по РСБУ на 26%, до 7 млрд рублей

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор) в I квартале 2017 года увеличило выручку по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6 млрд 984 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Операционная прибыль (без учета прибыли от перевозок для нужд холдинга РЖД) выросла на 14% - до 592 млн рублей.
Наиболее значительный рост показали направления грузовой логистики, логистического аутсорсинга, контейнерного транзита и перевозок сборных грузов (сервис "РЖД Экспресс"). Так, операционная прибыль сервисов грузовой логистики в I квартале 2017 года составила 285 млн рублей (рост на 20% по сравнению с I кварталом 2016 года), логистического аутсорсинга - 47 млн рублей (рост на 31%), контейнерного транзита - 33 млн рублей (рост в 5 раз), "РЖД Экспресс" - 24 млн рублей (рост на 41%).
АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.