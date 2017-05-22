Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич за 4 месяца вырос на 7,9%, до 5,1 млн TEU

САН-ПЕДРО, 22 мая./ТАСС/. Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич (США, штат Калифорния) в январе-апреле 2017 года составил 5,1 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 7,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Перевалка контейнеров в порту Лос-Анджелес выросла на 10%, до 2,96 млн TEU, Лонг-Бич - на 5,1%, до 2,14 млн TEU. Данная информация содержится в сообщении пресс-служб портов.

В апреле текущего года контейнерооборот портов вырос на 12,1%, до 1,27 млн TEU. Порт Лос-Анджелес увеличил перевалку контейнеров на 8,9%, до 714,76 тыс. TEU, Лонг-Бич - на 16,5%, до 558,01 тыс. TEU.

Суммарный объем перевалки груженых контейнеров по итогам апреля вырос на 10,2%, до 934,17 тыс. TEU, порожних - на 17,9% до 338,6 тыс. TEU. Порт Лос-Анджелес перевалил 529,7 тыс. TEU груженых контейнеров (+8,6%), Лонг-Бич - 404,47 тыс. TEU (+12,3%). Совокупный объем перевалки груженых импортных контейнеров увеличился на 11,7%, до 660,25 тыс. TEU.

Как ранее сообщал ТАСС, южнокорейская судоходная компания Hyundai Merchant Marine (HMM) купила 20% акций терминалов в портах Лонг-Бич и Сиэтл. HMM заплатит $15,6 млн за долю в компании Total Terminals International (TTI) - оператора терминала Pier T в порту Лонг-Бич и Terminal 46 в Сиэтле - и лизинговой компании HTEC у MSC. HMM планирует резкий рост объемов перевалки, благодаря развитию сервисов из Азии в США в рамках стратегического сотрудничества с альянсом 2M, вступившего в силу в начала апреля.

Порт Лос-Анджелес - один из крупнейших морских портов США на Тихоокеанском побережье. На территории расположено 27 грузовых терминалов, в том числе для перевалки навалочных, наливных, контейнерных грузов и автомобилей. По итогам 2016 года контейнерооборот порта составил 8,86 млн TEU.

Порт Лонг-Бич - расположен в северо-западной части бухты Сан-Педро, граничит с портом Лос-Анджелес. Контейнерооборот порта в 2016 году составил 6,8 млн TEU.