ПГК в январе-апреле увеличила погрузку металлолома по Горьковской желдороге на 9%

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Нижегородский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-апреле 2017 года увеличил погрузку черного металлолома на Горьковской железной дороге (ГЖД) на 9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 162 тыс. тонн, сообщается на сайте компании.
Основную номенклатуру перевозок составили лом черных металлов и лом стальной сборный.
Погрузка лома черных металлов увеличилась на 23%, до 124 тыс. тонн, стального сборного лома было погружено 35 тыс. тонн, столько же, сколько и в прошлогоднем периоде.
Согласно сообщению, металлолом следовал в полувагонах со станций ГЖД преимущественно в местном сообщении и в адрес грузополучателей Центрального региона, Черноземья, Урала и Западной Сибири.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные активы.