ФГК в апреле 2017 г. увеличила погрузку на Юго-Восточной желдороге на 71%

ВОРОНЕЖ, 22 мая. /ТАСС/. Объем погрузки в подвижном составе АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") на полигоне Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в апреле 2017 года вырос на 71% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и составил 930 тыс. тонн, сообщается на сайте РЖД.

В отчетном периоде отмечено увеличение (на 75%) погрузки в полувагонах компании со станций ЮВЖД: черных металлов - в 3,7 раза, руды - в 2 раза, минерально-строительных грузов - в 1,7 раза, лома черных металлов - в 1,5 раза и др.

В сегменте крытых вагонов положительная динамика к апрелю 2016 года достигнута при погрузке химических и минеральных удобрений - в 2,7 раза, сахара - в 1,7 раза, метизов - в 1,4 раза и др. Погрузка в крытых вагонах выросла на 30%.

Рост объема погрузки на платформах компании составил 39%, погрузка в цистернах увеличились в 2,6 раза.

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основной вид деятельности компании - предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании по состоянию на 21 мая 2017 г. насчитывает 152 тыс. единиц подвижного состава.