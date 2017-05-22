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UTair в 2016 г. получил 5,45 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Экономика и бизнес Транспорт
22 мая, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Выручка UTair в отчетном году увеличилась на 7,18% - до 75,4 млрд рублей

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в 2016 году получила 5,45 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 2,78 млрд рублей годом ранее, следует из материалом компании.

Выручка UTair в отчетном году увеличилась на 7,18% - до 75,4 млрд рублей, операционная прибыль - на 15,14%, до 5,97 млрд рублей, доналоговая прибыль - на 89,05%, до 4,08 млрд рублей.

Совокупные активы перевозчика с начала 2016 года сократились на 11,21% - до 84,83 млрд рублей, совокупные обязательства снизились на 14,79% - до 90,86 млрд рублей.

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