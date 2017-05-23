Грузооборот транспорта в России в январе-апреле вырос на 6,4%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе-апреле 2017 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,786 трлн тонно-километров, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,5% - до 813,5 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 3,6%, до 68,4 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 6,1% и составил 879,8 млрд т/км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 12,7% - до 13,7 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - на 11%, до 8,7 млрд т/км. Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 23% и составил 2,4 млрд т/км.