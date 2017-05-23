Компания Singapore Airlines делает ставку на бюджетные перевозки

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СИНГАПУР, 23 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Компания Singapore Airlines, которая в 2017 году отмечает 70-летие, намерена сместить акцент в своей деятельности на региональные бюджетные перевозки. Как сообщил ее руководитель Го Чун Пхон, это связано с необходимостью пересмотра стратегии бизнеса из-за больших убытков, которые были отмечены в первом квартале - почти $138 млн.
"Будут предприняты смелые действия", - заверил глава авиаперевозчика, уточнив, что они включают сокращение операционных расходов, в том числе на персонал, авиапарк, развитие, а также на действующие продукты и услуги. Он не исключил, что основное внимание в будущем уделят развитию бюджетных компаний, входящих в группу Singapore Airlines: Scoot и Tigerair. Между тем Го пообещал, что не будет сокращения персонала, как например, у гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific, который объявил об увольнении 600 сотрудников. Что касается кадрового вопроса, то персоналу Singapore Airlines предстоит пройти переквалификацию.
Кроме того, в текущем году из парка авиакомпании будут выведены 4 лайнера Airbus A380, правда, вместо этого до конца финансового года (31 марта 2018 года) будут поставлены новые три Airbus A380.
Между тем глава компании заверил, что качество обслуживания, особенно в премиальном сегменте не изменится.
Одной из главных причин негативных финансовых показателей эксперты называют возросшую конкуренцию на трансрегиональных направлениях со стороны ближневосточных перевозчиков, в первую очередь Emirates и Qatar Airways.