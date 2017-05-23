СМИ: Шереметьево и Домодедово подняли цены на свои услуги для авиакомпаний

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево и Домодедово с 1 апреля подняли для авиакомпаний аэропортовые сборы, которые зимой 2016 года перестала регулировать в Москве ФАС, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информацию на сайтах аэропортов.
Сборы Шереметьево возросли на 7,1-7,5%: за взлет/посадку - до 214 рублей за тонну взлетной массы, за авиационную безопасность - до 156 рублей за тонну, за предоставление аэровокзального комплекса (АВК) - до 102-403 рублей за пассажира в зависимости от терминала и рейса (внутренние/международные), за обслуживание пассажиров - до 90-182 рублей за человека в зависимости от терминала, говорится в публикации.
Аэропорт Домодедово увеличил тарифы за взлет/посадку - на 13%, до 260 рублей за тонну, за авиационную безопасность - на 6,8%, до 203 рублей за тонну, за предоставление АВК на внутренних линиях - на 15,4%, до 75 рублей за пассажира, на международных - на 10,5%, до 105 рублей, за обслуживание пассажиров - на 10%, до 198-220 рублей за человека.
Во аэропорту Внуково данные тарифы в этом году не выросли, сообщил газете его представитель.
"Это ежегодное плановое мероприятие, с авиакомпаниями заблаговременно была проведена разъяснительная работа. В целом корректировка тарифов (в 2016 и 2017 гг.) ниже уровня накопленной инфляции с 2010 г.", - цитируют "Ведомости" представителя Домодедово.
"Аэропорты уведомили ФАС о предстоящем повышении, также сообщили, что их базовые перевозчики "Аэрофлот" и S7 не возражали", - говорит представитель ФАС. Несмотря на то, что тарифы регулироваться перестали, московские аэропорты обязаны сообщать об их росте и причинах.
В Домодедове рост тарифов объясняют масштабной инвестпрограммой аэропорта.
Рост выше инфляции за 2016 г. аэропорты объяснили тем, что повышение происходит с апреля, тариф будет действовать только девять месяцев и совокупная нагрузка на авиакомпании вырастет ближе к уровню инфляции, добавил собеседник в ФАС. Инфляция в 2016 г. составила 5,4%. Прогноз на 2017 г. - 5,2%.