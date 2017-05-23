Fesco подписала соглашения о переносе на октябрь пропущенных выплат по биржевым облигациям

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная структура группы транспортной Fesco) подписало соглашения о переносе пропущенных выплат по облигациям серии БО-01 на октябрь 2017 года, говорится в сообщении компании.

Речь идет о подписании дополнительного соглашения к соглашению о новации N01 от 17 января 2017 года и соглашения о новации N02 с ООО "Регион Финанс", представителем держателей рублевых облигаций общества серии БО-01. В соответствии с подписанными соглашениями пропущенные выплаты переносятся на срок не позднее 27 октября 2017 года.

На общем собрании владельцев облигаций, которое прошло 18 мая 2017 года, держатели поддержали предложение компании отложить указанные выплаты до 27 октября 2017 года. Ранее ДВМП планировало рассчитаться по обоим этим обязательствам до 27 апреля. Теперь ДВМП обязуется выплатить 74,8 рубля за облигацию серии БО-01 (список владельцев - по состоянию на 21 апреля) в срок не позднее 27 октября 2017 года.

ДВМП договорилось с держателями облигаций БО-01 о реструктуризации облигаций этой серии в январе 2017 года. Компания разместила облигации этой серии в 2015 году со сроком погашения 27 февраля 2018 года.

Также ДВМП сообщало, что откладывает публикацию финансовых результатов по МСФО по итогам 2016 года из-за продолжающихся переговоров по реструктуризации задолженности компании с кредиторами.

В финансовом отчете компании за 2015 год транспортная группа констатировала убыток в размере 11,5 млрд рублей, значительное превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами и риск приостановки своей операционной деятельности.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций.