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Грузооборот транспорта Украины в январе-апреле 2017 г. вырос на 11,1%

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 12:14 UTC+3

Данный показатель составил 110,2 млрд тонно-км

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КИЕВ, 23 мая./ТАСС/. Грузооборот транспортных предприятий Украины по итогам января-апреля 2017 года вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 110,2 млрд тонно-км. Перевозка грузов составила 205,8 млн тонн, что на 7,7% больше показателя января-апреля 2016 года.

По оперативной информации государственной службы статистики Украины (Госстат), железнодорожным транспортом за отчетный период перевезено 110,5 млн тонн (+3,8%). Рост перевозки строительных материалов на экспорт и во внутреннем сообщении составил 43%, нефти и нефтепродуктов - 53,7%, зерна - 37,9%.

Перевозка грузов автомобильным транспортом в январе- апреле выросла на 13,3%, до 53,2 млн тонн. Трубопроводами транспортировано 40,8 млн тонн, что на 12,6% превышает показатель января-апреля 2016 года. Водным транспортом перевезено 1,3 млн тонн грузов (-8%), авиационным - 0,02 млн тонн (-12%). Доля перевозки грузов железнодорожным транспортом составила 53,7%, автомобильным - 25,9%.

Грузооборот железнодорожного транспорта за отчетный период вырос на 8,3%, до 63,77 млрд тонно-км, автомобильного - на 10,2%, до 11,97 млрд тонно-км, трубопроводного - 16,8%, до 33,08 млрд тонно-км. 

По итогам 2016 года перевозка грузов всеми видами транспорта Украины составила 624,5 млн тонн. В том числе: железнодорожным транспортом - 344,1 млн тонн, автомобильным - 166,9 млн тонн, водным - 6,7 млн тонн, трубопроводным - 106,7 млн тонн, авиационным - 0,07 млн тонн. Грузооборот по итогам года составил 323,47 млрд тонно-км.

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