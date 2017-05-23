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Грузооборот портов КНР в апреле 2017 г. увеличился на 7%, до 724 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 14:42 UTC+3

Объем перевалки внешнеторговых грузов в отчетном периоде вырос на 7,2%

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ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Грузооборот портов Китая в апреле 2017 года вырос к аналогичному периоду 2016 года на 6,8%, до 723,98 млн тонн. Данная информация содержится в материалах Национального бюро статистики КНР.

Объем перевалки внешнеторговых грузов в отчетном периоде вырос на 7,2%, до 299,22 млн тонн.

Объем перевалки каботажных грузов в портах Китая составил 424,76 млн тонн, рост относительно апреля 2016 года - 6,5%

За январь-апрель 2017 года грузооборот портов Китая составил 2,83 млрд тонн (+7,6% к аналогичному периоду прошло года). Объем перевалки внешнеторговых грузов вырос на 7,5%, до 1,17 млрд тонн, каботажных - на 7,7%, до 1,66 млрд тонн.

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