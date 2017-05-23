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Кольцово за 2 млрд рублей приобрел компанию, строящую аэропорт Саратова

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 14:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, мая. /ТАСС

Обе организации входят в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова"

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Макет саратовского аэропортового комплекса "Центральный"

Макет саратовского аэропортового комплекса "Центральный"

© Артем Коротаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский аэропорт Кольцово приобрел 100% акций компании "СарАэро-Инвест", которая занимается строительством аэропорта Саратова. Сумма сделки составила более 2 млрд рублей, говорится в документах ПАО "Аэропорт Кольцово".

"У ПАО "Аэропорт Кольцово" появилась подконтрольная организация - "СарАэро-Инвест", - доля участия в уставном капитале - 100% акций", - отмечается в документах. Уточняется, что Кольцово приобрел 20,5 млн штук именных акций по цене 100 рублей за акцию, общая сумма - 2,050 млрд рублей.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных транспортных узлов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова". В этот же холдинг входит и ПАО "СарАэро-Инвест".

Ранее сообщалось, что правительство Саратовской области заключило трехстороннее соглашение о реализации завершающего этапа строительства аэропортового комплекса Центральный в селе Сабуровка с Федеральным агентством воздушного транспорта и ПАО "СарАэро-Инвест".

Строительство аэропорта в Сабуровке началось в 2012 году. Общее финансирование проекта составляет 20 млрд рублей и включает в себя три составляющие: аэродром с инфраструктурой (федеральная часть), аэропортовую инфраструктуру, в том числе аэровокзал (инвестиционная часть) и внешние коммуникации с дорожной инфраструктурой (региональная часть). Срок завершения строительно-монтажных работ по всем объектам комплекса - декабрь 2018 года. Ввод нового аэропорта в эксплуатацию запланирован на начало 2019 года.

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