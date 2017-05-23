"Совкомфлот" в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза - до $39,9 млн

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Совкомфлот" в первом квартале 2017 года снизил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $39,9 млн, сообщается в пресс-релизе компании.

Показатель EBITDA в отчетном периоде сократился на 16,7% - до $161,2 млн. Доходы в тайм-чартерном эквиваленте снизились на 5,6% и составили $274,4 млн.

"Несмотря на серьезные колебания мировых фрахтовых рынков, в отчетном периоде группа смогла продемонстрировать более успешные результаты, чем большинство конкурентов, и зафиксировала прибыль. Особенно хорошо показал себя сегмент индустриальных проектов, прибыль от которых составляет сейчас 40% в доле общей операционной прибыли компании", - отмечает гендиректор "Совкофлота" Сергей Франк.

По словам первого заместителя гендиректора компании Николая Колесникова, сумма законтрактованной выручки будущих периодов на конец первого квартала составила $8 млрд.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. На 100% принадлежит государству.