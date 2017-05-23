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Nippon Express расширяет географию железнодорожных сервисов Китай-Европа

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 16:43 UTC+3

Транзитное время на маршруте, связывавшем китайские города Ухань и Чунцин с Дуйсбургом и Гамбургом в Германии, составляет 15-18 дней

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ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Крупнейший японский экспедитор Nippon Express значительно расширил географию трансграничных железнодорожных сервисов, связывающих Китай и Европу, сообщает Journal of Commerce.

На этой неделе Nippon Express предложила сервис по железнодорожной доставке полных контейнеров в Европу из Чэнду, Иу, Сучжоу, Шэньян, Чанчунь и Сиань (Китай) и в Китай из Мюнхена, Нюрнберга и Гамбурга в Германии, Бреста, Будапешта, Лодзя, Мадрида, Тилбурга.

Сборные грузы принимаются к отправке из городов Нинбо, Чжэнчжоу, Чунцин, Чэнду, Чанша, Хэфэй, Тяньцзинь, Циндао, Цзинань, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Дунгуань, Чжуншань, Фошань, Фучжоу, Сямынь, Шанхай и Уси.

Первый железнодорожный сервис Nippon Express между Китаем и Германией стартовал осенью прошлого года. Транзитное время на маршруте, связывавшем китайские города Ухань и Чунцин с Дуйсбургом и Гамбургом в Германии, составляет 15-18 дней.

По данным, представленным на сайте компании, выручка оператора от железнодорожных грузоперевозок в апреле выросла на 4,2% к уровню годом ранее. Этот показатель в отчетности компании был отрицательным 9 из 12 месяцев прошлого года, стабильный рост начался с января этого года.

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