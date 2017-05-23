Запущен сервис по доставке проектных грузов из Антверпена в Арктику

Смирнов: НОАК готова тестировать спортсменов, впервые пришедших в сборную РоссииСпорт 23 мая, 18:11
Смирнов: реализацию плана по борьбе с допингом должна контролировать независимая комиссияСпорт 23 мая, 18:06
Глава разведуправления Пентагона: США не считают Украину своим союзникомМеждународная панорама 23 мая, 17:57
Василий Титов: Минспорт и Минобрнауки должны разработать единый стандарт спортшколСпорт 23 мая, 17:53
Сотрудники WADA приедут в Москву до 28 мая для оказания поддержки в восстановлении РУСАДАСпорт 23 мая, 17:51
Чернышенко: КХЛ примет непопулярные меры по отношению к клубам с госфинансированиемСпорт 23 мая, 17:49
Челябинский "Прогресс" получил кредит в размере 430 млн руб. при поддержке Корпорации МСПБанк историй успеха 23 мая, 17:47
Обыски в "Гоголь-центре" завершеныПроисшествия 23 мая, 17:46
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфономЭкономика и бизнес 23 мая, 17:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНТВЕРПЕН, 23 мая. /ТАСС/. Российское Арктическое морское пароходство (ASCO) запустило новый сервис по доставке проектных грузов между портом Антверпен и русской Арктикой, говорится в заявлении администрации порта Антверпен.
Компания оперирует флотом из шести судов усиленного ледового класса вместимостью от семи до 12 тыс. тонн, что позволяет обеспечить на сервисе ежемесячную ротацию.
Из Антверпена суда следуют через Балтику с заходом в порты Санкт-Петербург и Усть-Луга, а затем в северные порты, в том числе Архангельск, Сабетта, Мурманск и Новая Земля.
Агентом сервиса в Антверпене выступает компания Seabow.