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Запущен сервис по доставке проектных грузов из Антверпена в Арктику

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 16:54 UTC+3

Суда следуют через Балтику с заходом в порты Санкт-Петербург и Усть-Луга, а затем в северные порты, в том числе Архангельск, Сабетта, Мурманск и Новая Земля.

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АНТВЕРПЕН, 23 мая. /ТАСС/. Российское Арктическое морское пароходство (ASCO) запустило новый сервис по доставке проектных грузов между портом Антверпен и русской Арктикой, говорится в заявлении администрации порта Антверпен.

Компания оперирует флотом из шести судов усиленного ледового класса вместимостью от семи до 12 тыс. тонн, что позволяет обеспечить на сервисе ежемесячную ротацию.

Из Антверпена суда следуют через Балтику с заходом в порты Санкт-Петербург и Усть-Луга, а затем в северные порты, в том числе Архангельск, Сабетта, Мурманск и Новая Земля.

Агентом сервиса в Антверпене выступает компания Seabow.

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