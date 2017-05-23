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В Пекине началось строительство "городской" ВСМ

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 17:23 UTC+3

Магистраль свяжет Пекин с Бачжоу

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ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Начались работы на проекте строительства выделенной пассажирской высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Пекин с Бачжоу, сообщает Railway Gazette.

Строительство линии Пекин-Бачжоу - один из нескольких проектов ВСМ, которые предполагается построить в окрестностях Пекина и Тяньцзиня.

В перспективе 80-километровая линия может быть продлена на юг, чтобы снизить нагрузку на существующие высокоскоростные магистрали в направлении с севера на юг. Скорость движения поездов составит 350 км в час.

Наряду с Бачжоу железная дорога будет также обслуживать будущий международный аэропорт Дасин в 29 км к югу от Пекина, строительство которого должно завершиться в 2019 году.

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство ВСМ и четырех новых станций, в том числе подземной станции в аэропорту, оцениваются в 27,4 млрд юаней ($4,2 млрд). В эту оценку включены инвестиции 800 млн юаней в закупку подвижного состава. Строительство займет около трех с половиной лет.

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