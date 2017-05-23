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Контейнерооборот портов Финляндии в январе-марте 2017 г. вырос на 4,8%

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 17:30 UTC+3

Он составил 406,93 тыс. TEU

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая./ТАСС/. Контейнерооборот портов Финляндии по итогам января-марта 2017 года увеличился на 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 406,93 тыс. TEU. Данная информация содержится в отчете транспортного агентства Финляндии.

Контейнерооборот порта Хамина-Котка по данным агентства составил 178,95 тыс. TEU, что больше, чем за январь-март 2016 года на 8,6%. По данным пресс-службы порта, контейнерооборот составил 179,01 тыс. TEU (+8,1%).

Порт Хельсинки за отчетный период перевалил 119,12 тыс. TEU (+0,9%), из них: экспорт составил 56,78 тыс. TEU (+0,7%), импорт - 62,35 тыс. TEU (+1%). Перевалка контейнеров в порту Раума достигла 65,43 тыс. TEU (+2,7%).

Спад перевалки контейнеров по итогам января-марта отмечен в порту Ханко - на 8,8%, до 13,44 тыс. TEU, Кеми - на 7%, до 3,4 тыс. TEU, Торнио - на 7,4%, до 4,1 тыс. TEU, Раахе - на 67,1%, до 0,05 тыс. TEU. Порт Пори увеличил контейнерооборот на 45%, до 6,35 тыс. TEU, Коккола - на 41,1%, до 4,44 тыс. TEU, Турку - на 17,2%, до 0,59 тыс. TEU, Уусикаупунки - на 29,2%, до 0,37 тыс. TEU.

Доля порта Хамина-Котка от общего контейнерооборота портов Финляндии составила 44%, Хельсинки - 29,3%, Раума - 16,1%. Детальная информация о перевалке контейнеров портами Финляндии представлена в таблице.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов Финляндии составил 1,51 млн TEU. Портом Хамина-Котка перевалено 627,83 тыс. TEU, Хельсинки - 450,76 тыс. TEU.

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