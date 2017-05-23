Совет директоров "Архангельского МТП" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Архангельский морской торговый порт" (АМТП) рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "АМТП" дивиденды за 2016 год по акциям не выплачивать", - говорится в сообщении.
ОАО "Архангельский морской торговый порт" - универсальный многопрофильный перегрузочный комплекс для перевалки любых видов грузов, включая опасные. Мощности порта позволяют переваливать до 4,5 млн тонн грузов в год.
По итогам 2016 года грузооборот компании составил 1,29 млн тонн (-18,6% к 2015 году).