Грузоотправители заказали более 7,6 тыс. вагонов под погрузку через ЭТП ГП

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/.Через электронную торговую площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) по итогам месяца после запуска реализовано более 7,6 тыс. вагонов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"После ввода в промышленную эксплуатацию на электронной торговой площадке зарегистрировались 615 пользователей, которые оформили заказы на перевозку более 7600 вагонов. При этом среди клиентов появилось 96 организаций, которые ранее не пользовались услугами ОАО "РЖД"", - отмечается в сообщении со ссылкой на заявление директора ОАО "РЖД" по коммерческой деятельности - генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило.

Однако, как было отмечено, в настоящее время наблюдается нехватка предложений собственников подвижного состава для обеспечения потребностей грузоотправителей - представителей малого и среднего бизнеса, подающих заявки через площадку.

Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" была разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога в ОАО "РЖД". ЭТП ГП - это сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников из любой точки, где есть доступ к Интернету, и оплатить ее с единого лицевого счета или банковским платежом. Площадка обслуживает заказы во внутригосударственном сообщении, то есть только между внутренними станциями России, открытыми для грузовых операций, исключая припортовые и пограничные. Запуск сервиса состоялся 24 марта текущего года.