Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузоотправители заказали более 7,6 тыс. вагонов под погрузку через ЭТП ГП

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 18:12 UTC+3

Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" была разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога в ОАО "РЖД", запуск сервиса состоялся 24 марта 2017 г,

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/.Через электронную торговую площадку "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) по итогам месяца после запуска реализовано более 7,6 тыс. вагонов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"После ввода в промышленную эксплуатацию на электронной торговой площадке зарегистрировались 615 пользователей, которые оформили заказы на перевозку более 7600 вагонов. При этом среди клиентов появилось 96 организаций, которые ранее не пользовались услугами ОАО "РЖД"", - отмечается в сообщении со ссылкой на заявление директора ОАО "РЖД" по коммерческой деятельности - генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило.

Однако, как было отмечено, в настоящее время наблюдается нехватка предложений собственников подвижного состава для обеспечения потребностей грузоотправителей - представителей малого и среднего бизнеса, подающих заявки через площадку.

Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" была разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога в ОАО "РЖД". ЭТП ГП - это сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников из любой точки, где есть доступ к Интернету, и оплатить ее с единого лицевого счета или банковским платежом. Площадка обслуживает заказы во внутригосударственном сообщении, то есть только между внутренними станциями России, открытыми для грузовых операций, исключая припортовые и пограничные. Запуск сервиса состоялся 24 марта текущего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
5
CBS: подозреваемого в теракте в Манчестере звали Салман Абеди
6
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
7
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама