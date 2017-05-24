РЖД с 1 июня начнут опытную эксплуатацию грузовых вагонов с нагрузкой 27 тонн на ось

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 1 июня начнет подконтрольную эксплуатацию подвижного состава повышенной грузоподъемности - 27 тонн на ось, говорится в сообщении компании по итогам круглого стола по вопросам повышения эффективности грузовых перевозок с помощью организации тяжеловесного движения.
В качестве опытного полигона для мониторинга состояния инфраструктуры и отработки технологий содержания пути в условиях эксплуатации поездов, сформированных из вагонов с нагрузкой 27 тонн на ось, определен участок Качканар - Смычка Свердловской железной дороги.
"В результате испытаний мы получим комплексную оценку эффективности повышения осевой нагрузки с учетом множества факторов: затрат на содержание инфраструктуры и локомотивного парка, на топливно-энергетические ресурсы; повышения пропускной способности, увеличения объемов перевозок и многих других. Данная оценка позволит принять взвешенные решения о дальнейшем направлении развития тяжеловесного движения", - отметил президент РЖД Олег Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время на сети железных дорог эксплуатируется порядка 65 тыс. таких вагонов. Для их эффективной эксплуатации организовано регулярное обращение поездов массой 7,1 тыс. тонн на направлении Кузбасс - Дальний Восток, освоено формирование и вождение сдвоенных поездов массой 12,6 тыс. и 14,2 тыс. тонн, налажено серийное производство локомотивов нового поколения, обеспечивающих вождение поездов повышенной массы и длины.