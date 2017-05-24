В Петербурге построен логистический комплекс, соглашение о котором подписали на ПМЭФ-2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Группа "Адмирал" в течение года реализовала в Санкт-Петербурге первую часть инвестпроекта по созданию логистического комплекса для хранения автокомпонентов, соглашение о котором было подписано в 2016 г. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в среду, открывая логистический комплекс в индустриальной зоне "Марьино". Общий объем инвестиций в проект составляет 3,6 млрд руб., из которых 1 млрд руб. был вложен в первую стадию проекта.

"Открываем важный для города объект, который органично вписался в индустриальную зону и обеспечит потребности "Марьино", а затем Кронштадт и порт Бронка. Год назад подписали соглашение, и вот уже комплекс готов", - сказал Полтавченко.

Он подчеркнул, что город окажет поддержку при реализации двух подобных комплексов в Кронштадте. Председатель совета директоров ООО "Логистическая группа "Адмирал" Юрий Саулиди отметил, что санкции позволили его компании вырасти из малого и среднего бизнеса и при поддержке городских властей создать складской объект, способный конкурировать с трансконтинентальными корпорациями.

Группа "Адмирал" до 2020 года планирует построить четыре логистических комплекса класса А+ общей площадью более 60 тыс. кв м и распределительный центр площадью 12 тыс. кв м. Его реализация позволит обеспечить развитие индустриального парка "Марьино", порта Бронка и контейнерного терминала "Моби Дик" в Кронштадте.