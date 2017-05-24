Аэропорт Шереметьево в 2016 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 15,5 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль аэропорта Шереметьево по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2016 году составила 15,5 млрд рублей против убытка годом ранее в 7,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчетность аэропорта.

Выручка в 2016 году выросла на 10%, до 25,2 млрд рублей, прибыль от продаж выросла в 1,5 раза, до 12 млрд рублей.

В публикации отмечается, что последний раз прибыльным аэропорт был в 2012 году (188 млн рублей по РСБУ и 1,7 млрд рублей по МСФО).

Рекордная прибыль частично бумажная, пишет газета: в прошлом году курсовые разницы принесли аэропорту 8,6 млрд рублей, в 2015 году от них был убыток в 13 млрд рублей.

"Все равно это очень хороший результат, трафик вырос благодаря "Аэрофлоту", а так как аэропорт имеет значительный размер фиксированных затрат, то его рентабельность росла намного быстрее. Так, EBITDA по РСБУ добавила 34% и составила 14,6 млрд рублей", - отмечает один из собеседников газеты.

Чистый долг аэропорта снизился на треть, до 36,4 млрд рублей, а его отношение к EBITDA теперь 2,6 (в 2015 году было 5,1), коэффициент ниже 3 - это здоровый показатель для инфраструктурной компании, тем более находящейся в активной инвестиционной фазе, добавил он.

В прошлом году Шереметьево приняло 33,6 млн пассажиров (+7,6%), на "Аэрофлот" пришлось примерно 85-90% всего трафика.

При этом национальный перевозчик обеспечил аэропорту 41% всей выручки и 66% всех авиационных доходов, говорится в отчетности.