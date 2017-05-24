Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Шереметьево в 2016 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 15,5 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 10:26 UTC+3

Выручка в 2016 году выросла на 10%, до 25,2 млрд рублей, прибыль от продаж выросла в 1,5 раза, до 12 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль аэропорта Шереметьево по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2016 году составила 15,5 млрд рублей против убытка годом ранее в 7,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчетность аэропорта.

Выручка в 2016 году выросла на 10%, до 25,2 млрд рублей, прибыль от продаж выросла в 1,5 раза, до 12 млрд рублей.

В публикации отмечается, что последний раз прибыльным аэропорт был в 2012 году (188 млн рублей по РСБУ и 1,7 млрд рублей по МСФО).

Рекордная прибыль частично бумажная, пишет газета: в прошлом году курсовые разницы принесли аэропорту 8,6 млрд рублей, в 2015 году от них был убыток в 13 млрд рублей.

"Все равно это очень хороший результат, трафик вырос благодаря "Аэрофлоту", а так как аэропорт имеет значительный размер фиксированных затрат, то его рентабельность росла намного быстрее. Так, EBITDA по РСБУ добавила 34% и составила 14,6 млрд рублей", - отмечает один из собеседников газеты.

Чистый долг аэропорта снизился на треть, до 36,4 млрд рублей, а его отношение к EBITDA теперь 2,6 (в 2015 году было 5,1), коэффициент ниже 3 - это здоровый показатель для инфраструктурной компании, тем более находящейся в активной инвестиционной фазе, добавил он.

В прошлом году Шереметьево приняло 33,6 млн пассажиров (+7,6%), на "Аэрофлот" пришлось примерно 85-90% всего трафика.

При этом национальный перевозчик обеспечил аэропорту 41% всей выручки и 66% всех авиационных доходов, говорится в отчетности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зерновой союз РФ: экспортеры не сообщали о новых проблемах с экспортом зерна в Турцию
2
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
3
На корпоративной парковке в Новой Москве сгорели 28 машин
4
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
5
В Минеральных Водах введен режим ЧС
6
"Роснефть" увеличила исковые требования к АФК "Система" до 170,6 млрд рублей
7
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама