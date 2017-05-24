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Правительство предложило повременить с продажей "Сумме" блокпакета акций "Трансконтейнера"

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 10:46 UTC+3

Консультанты до конца июня проведут анализ перспектив рынка мультимодальных перевозок, сообщает газета "Коммерсантъ"

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство предложило президенту повременить с продажей группе "Сумма" блокпакета акций ОАО "Трансконтейнер", пока консультанты до конца июня не проведут анализ перспектив рынка мультимодальных перевозок, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова от 18 мая.

Минэкономики и Минтрансу с участием ОАО "РЖД", Аналитическому центру при правительстве "с привлечением при необходимости международного консультанта" поручено до 29 июня "в целях создания национального контейнерного оператора" провести анализ перспектив рынка мультимодальных перевозок, включая контейнерные, а также сценариев присутствия на нем российских игроков. Предложения по продаже всех акций "Трансконтейнера" РЖД (50% плюс 2 акции, владеет через ОТЛК) должны быть представлены на основе анализа.

Ранее, как сообщал "Ъ", Зиявудин Магомедов писал Владимиру Путину с просьбой поддержать проект национального контейнерного оператора на базе активов группы и контрольного пакета "Трансконтейнера" (у "Суммы" 25,07%). Президент поручил рассмотреть вопрос. По словам источника газеты, ведомства поддерживают идею продажи и она лишь вопрос времени.

Однако ФАС сообщила Минэкономики, что поддерживает развитие конкуренции, считает целесообразным при контейнерных перевозках использовать в качестве одного окна электронную торговую площадку и обеспечить снижение транспортных издержек. Минэкономики в совместном докладе с ФАС и РЖД Игорю Шувалову сообщили, что решение о продаже акций "Трансконтейнера" следует принимать из анализа сценариев развития транзитного потенциала РФ и оценки влияния на потребителей как сохранения контроля у РЖД, так и при функционировании вне холдинга. Также в докладе отмечается, что необходимо рассмотреть различные варианты распоряжения акциями. А с решением о продаже следует повременить до реорганизации ОТЛК.

РЖД же в письме Минэкономики назвало предложение "Суммы" нецелесообразным, заявив, что сами активно развивают контейнерные перевозки, а обоснованность предложения группы вызывает сомнения из-за долга в $1 млрд ее профильного актива Fesco.

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