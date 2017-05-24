Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Паромное сообщение между Сахалином и японским островом Хоккайдо возобновится 1 июня

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 11:27 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Навигация на этой линии продлится до конца сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. ОАО "Сахалинское морское пароходство" с 1 июня возобновит паромное сообщение между Сахалином и японским островом Хоккайдо. В летнюю навигацию 2017 года компания планирует выполнить до 78 рейсов, что вдвое больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба регионального правительства в среду.

"Зафрахтованный акционерным обществом катамаран "Пингвин-33" будет выполнять рейсы с 1 июня, два-три раза в неделю согласно расписанию. Навигация на этой линии продлится до конца сентября", - уточняется в сообщении.

В 2016 году катамаран совершил 15 рейсов, перевез 465 человек. В первом рейсе сезона на борту "Пингвина-33" было 20 пассажиров, в последнем - 78. Такая динамика дает надежду на успешное продолжение работы по развитию паромного сообщения между Сахалином и Хоккайдо, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области.

У переправы Корсаков - Вакканай более чем 20-летняя история: первый рейс состоялся еще в 1995 году, когда курс на Японию взял российский паром "Сахалин-7", отходивший на линии 4 года. С 1999 года его заменило иностранное судно японского оператора HeartLand Ferry, за 16 лет оно перевезло 77 тысяч пассажиров. Но маршрут оказался нерентабельным, и в сентябре 2015 года японский перевозчик прекратил участие в навигации.

Переговоры по возобновлению работы паромной переправы активизировались в мае 2016 года после визита в Японию губернатора Олега Кожемяко. Эта тема обсуждалась в ходе его встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси. В консультациях по возобновлению работы перевозок принимали участие представители правительства Сахалинской области, мэрии Вакканая и руководства ОАО "Сахалинское морское пароходство". Эта компания и стала новым оператором международной линии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
4
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
5
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
6
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама