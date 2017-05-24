Паромное сообщение между Сахалином и японским островом Хоккайдо возобновится 1 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. ОАО "Сахалинское морское пароходство" с 1 июня возобновит паромное сообщение между Сахалином и японским островом Хоккайдо. В летнюю навигацию 2017 года компания планирует выполнить до 78 рейсов, что вдвое больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба регионального правительства в среду.

"Зафрахтованный акционерным обществом катамаран "Пингвин-33" будет выполнять рейсы с 1 июня, два-три раза в неделю согласно расписанию. Навигация на этой линии продлится до конца сентября", - уточняется в сообщении.

В 2016 году катамаран совершил 15 рейсов, перевез 465 человек. В первом рейсе сезона на борту "Пингвина-33" было 20 пассажиров, в последнем - 78. Такая динамика дает надежду на успешное продолжение работы по развитию паромного сообщения между Сахалином и Хоккайдо, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области.

У переправы Корсаков - Вакканай более чем 20-летняя история: первый рейс состоялся еще в 1995 году, когда курс на Японию взял российский паром "Сахалин-7", отходивший на линии 4 года. С 1999 года его заменило иностранное судно японского оператора HeartLand Ferry, за 16 лет оно перевезло 77 тысяч пассажиров. Но маршрут оказался нерентабельным, и в сентябре 2015 года японский перевозчик прекратил участие в навигации.

Переговоры по возобновлению работы паромной переправы активизировались в мае 2016 года после визита в Японию губернатора Олега Кожемяко. Эта тема обсуждалась в ходе его встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси. В консультациях по возобновлению работы перевозок принимали участие представители правительства Сахалинской области, мэрии Вакканая и руководства ОАО "Сахалинское морское пароходство". Эта компания и стала новым оператором международной линии.