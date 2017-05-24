Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

План по либерализации авиасообщения между РФ и Казахстаном будет утверждаться в июне

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 13:03 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, мая. /ТАСС

В среду будет утвержден проект документа

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Проект по либерализации авиасообщения между Россией и Казахстаном будет представлен транспортным властям регионов Евразийского экономического союза 6 июня 2017 года в Сочи. Об этом сообщил в среду журналистам замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.

"Этот вопрос (авиасообщение между РФ и Казахстаном - прим. ТАСС) сейчас решается на площадке ЕврАзЭС. Нам дано поручение подготовить дорожную карту по воздушному сообщению в рамках союза, в том числе с Казахстаном. Шестого июня на встрече министров транспорта ЕврАзЭС в Сочи этот проект будет рассматриваться", - сказал Окулов.

По словам замминистра транспорта, в среду будет утвержден проект документа.

Власти Казахстана отклонили первый проект плана. Как сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, авиационные власти России и Казахстана не смогли найти компромиссное решение по вопросу полетов по транссибирским маршрутам и назначению второго перевозчика из РФ по направлению в Казахстан.

Казахстанская авиакомпания Air Astana рассчитывала беспошлинно выйти на транссибирский маршрут, однако российская сторона такого права ей не дала. Власти Казахстана в ответ грозили остановить рейсы "Аэрофлота" в страну, а также не давали разрешение на назначение второго перевозчика из РФ (на международных авиалиниях действует паритет по количеству рейсов и перевозчиков от каждой стороны).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
В Николаеве горит судно ВМС Украины
5
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
6
Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой
7
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама