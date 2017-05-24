План по либерализации авиасообщения между РФ и Казахстаном будет утверждаться в июне

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НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Проект по либерализации авиасообщения между Россией и Казахстаном будет представлен транспортным властям регионов Евразийского экономического союза 6 июня 2017 года в Сочи. Об этом сообщил в среду журналистам замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.
"Этот вопрос (авиасообщение между РФ и Казахстаном - прим. ТАСС) сейчас решается на площадке ЕврАзЭС. Нам дано поручение подготовить дорожную карту по воздушному сообщению в рамках союза, в том числе с Казахстаном. Шестого июня на встрече министров транспорта ЕврАзЭС в Сочи этот проект будет рассматриваться", - сказал Окулов.
По словам замминистра транспорта, в среду будет утвержден проект документа.
Власти Казахстана отклонили первый проект плана. Как сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, авиационные власти России и Казахстана не смогли найти компромиссное решение по вопросу полетов по транссибирским маршрутам и назначению второго перевозчика из РФ по направлению в Казахстан.
Казахстанская авиакомпания Air Astana рассчитывала беспошлинно выйти на транссибирский маршрут, однако российская сторона такого права ей не дала. Власти Казахстана в ответ грозили остановить рейсы "Аэрофлота" в страну, а также не давали разрешение на назначение второго перевозчика из РФ (на международных авиалиниях действует паритет по количеству рейсов и перевозчиков от каждой стороны).