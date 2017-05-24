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РФ выступает за включение Японии в глобальные транспортные проекты

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 13:11 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Сухопутный переход между РФ и Японией может обойтись в 1 трлн руб., говорят эксперты

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ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Россия выступает за включение Японии в глобальные проекты в сфере перевозок за счет строительства транспортного перехода между Сахалином и японским островом Хоккайдо. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный секретарь координационного совета по Транссибирским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов, который принял участие в состоявшемся в Токио международном бизнес-форуме "Новые возможности и перспективы развития Евро-Азиатских грузовых перевозок".

"Существует научно-технический совет по переходу между Сахалином и материковой частью (РФ). Скорее всего, это будет мост, а не туннель, в силу определенных технологических проблем. И это, конечно, дает большой шанс на включение Японии в международные транспортные перевозки, в том числе в направлении России, путем дальнейшего соединения острова Хоккайдо с Сахалином, тем более, что для Японии подобные технологии хорошо известны", - сказал он.

По словам Бессонова, реализация проекта перехода между Японией и РФ может привести к появлению "грузовой базы, которая позволит сократить сроки транспортировки с девяти дней, как сейчас по морю во Владивосток, до одного-двух".

"Самое важное - это включение Японии в глобальные проекты, которые сейчас характерны для российско-китайского сотрудничества. Речь идет о подписании соглашения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали из Китая в РФ и далее в Европу. Япония, в свою очередь, могла бы использовать свои возможности, чтобы принять участие в проекте по строительству магистрали из Китая по территории РФ на Аляску. Основой для участия в таких проектах является текущее потепление двусторонних отношений Японии и РФ и взаимные визиты лидеров двух стран", - добавил генеральный секретарь КСТП.

По оценкам генерального директора Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, сухопутный переход между РФ и Японией может обойтись в 1 трлн руб. По его мнению, строительство может начаться одновременно между материком и Сахалином, а также Хоккайдо и Сахалином, и с учетом проектно-изыскательских работ проект займет от 3 до 5 лет. Эксперт также отметил высокий потенциал маршрута с точки зрения пассажирского сообщения, а вот перспективы грузового сообщения, считает Иванкин, требуют детальной оценки.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что проект сухопутного перехода между РФ и Японией требует не менее 75% бюджетных инвестиций от общей стоимости. При этом, по его словам, это проект следующего десятилетия. Кроме того, для реализации проекта также необходимо просчитать перспективный объем грузопотоков, которые пойдут из Японии транзитом через Россию и из Европы транзитом через Россию в Японию.

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