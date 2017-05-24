Спрос на евробонды ГТЛК превысил $1,7 млрд

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) установила окончательный объем размещаемых семилетних евробондов - он составит $500 млн, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.
Спрос на бумаги превысил $1,7 млрд. Ориентир доходности понижен до 5,25-5,375% с первоначальных 5,5%.
Компания проводила road show 19-23 мая в Москве, Лондоне и Швейцарии. Организаторами выпуска стали J.P.Morgan, "Ренессанс капитал", Alfa Capital Markets (лондонское инвестподразделение Альфа банка), Газпромбанк, Societe Generale, "ВТБ Капитал".
Впервые ГТЛК вышла на внешний рынок заимствований летом 2016 г., разместив пятилетние евробонды на $500 млн под 5,95% годовых.
ГТЛК полностью принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудования для авиационных, транспортных компаний. Более половины ее лизингового портфеля составляют контракты с группой "Аэрофлот".