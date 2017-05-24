Дочерняя компания "Мостотреста" начала строительство участка трассы М-4 под Воронежем

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. ООО "Трансстроймеханизация" (дочернее предприятие компании "Мостотрест") приступило к строительству обхода села Лосева и города Павловска (Воронежская область) на трассе М-4 "Дон", сообщает пресс-служба ГП "Автодор".

Долгосрочное инвестиционного соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосева и г. Павловска, Воронежская область) ООО "Трансстроймеханизация" и ГП "Автодор" подписали в декабре 2016 года по итогам электронного конкурса.

"Трансстроймеханизация" готова выполнить указанные работы за 62,3 млрд руб.

Срок окончания строительства - декабрь 2020 года.

Новый участок трассы М-4 "Дон" протяженностью 85,17 км пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Прогнозируемая интенсивность в первые пять лет эксплуатации: 10 тыс. - 12 тыс. авт./сутки.

Дорога будет соответствовать 1Б категории, что означает наличие четырех полос с разделенными встречными потоками, развязками в разных уровнях, а также отсутствие перекрестков со светофорами. Расчетная скорость движения - 120 км/час.

В рамках проекта будет построено 5 разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, 7 площадок отдыха. 7 мостов и путепроводов будут капитально отремонтированы.

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск является основной вертикальной осью дорожной системы России, соединяющей центральные и северные регионы Европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Протяженность дороги - более 1,5 тыс. км, в платном режиме действует более 500 км автодорог: участки в Московской и Тульской областях (км 21 - км 93 и км 93 - км 211), обходы городов Богородицка (с 225-го по 260-й км) и Ефремова (с 287-го по 321-й км) в Тульской области, города Елец и села Яркино (с 330-го по 414-й км), города Задонск и села Хлевного (с 414-го по 464-й км) в Липецкой области, города Воронеж (с 492 по 517-й км), обход села Новая Усмань и села Рогачевка (км 517 - км 544) и платный участок км 544 - км 633 в Воронежской области.