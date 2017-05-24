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Грузооборот группы НМТП в январе-апреле вырос на 1,4%, до 50,6 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В частности, перевалка наливных грузов в отчетном периоде сократилась на 0,4%, до 38,8 млн т

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© Виктор Лагашев/предоставлено пресс-службой НМТП

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Грузооборот терминалов группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-апреле 2017 года увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 50,6 млн т, сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, перевалка наливных грузов в отчетном периоде сократилась на 0,4%, до 38,8 млн т, объемы навалочных грузов увеличились на 30,5%, до 5,4 млн т, перевалка генеральных грузов снизилась на 9,8% и составила 4,4 млн т. Контейнерооборот увеличился на 7,6% и составил 2 млн тонн или 192,5 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Максимальный рост показала перевалка зерна - на 64%, до 3,5 млн тонн.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП". Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.

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