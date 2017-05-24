Союз пассажиров: обновить пригородные поезда в регионах поможет лизинг с господдержкой

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Обновлять подвижной состав на пригородных железнодорожных маршрутах перевозчики в большинстве регионов РФ смогут только за счет лизинга с государственной поддержкой, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Из всех пригородных компаний только 2-3 перевозчика из Москвы и Санкт-Петербурга могут обновлять подвижной состав за счет собственных или заемных средств. Срок службы электричек - 28-35 лет - подходит к концу, и этот срок из-за нового регламента Таможенного союза стало продлевать дорого, практически невозможно. Поэтому перевозчиков надо включать в программу лизинга с государственной поддержкой", - сказал Янков в Новосибирске на международном форуме "Транспорт Сибири" в среду.

По словам председателя Союза пассажиров, пригородные поезда играют важную роль не только в перевозках на короткие расстояния, но и на участках 300-400 км. "Скоро выйдет из строя электропоезд Новосибирск-Новокузнецк, и заменить его будет нечем", - отметил он.

По мнению Янкова, пригородным перевозчикам надо также решить проблему с моделями электропоездов, которые имеют разные характеристики. "Хорошие поезда "Ласточки", но в Сибири они широко не могут использоваться - они предназначены для высоких платформ, и в холодное время года спускаться из них на низкие платформы опасно", - сказал Кирилл Янков.

Шестой международный форум "Транспорт Сибири" проходит в Новосибирске 24-27 мая.