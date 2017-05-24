Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Союз пассажиров: обновить пригородные поезда в регионах поможет лизинг с господдержкой

Экономика и бизнес Транспорт
24 мая, 15:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, мая. /ТАСС

Срок службы электричек - 28-35 лет - подходит к концу, и этот срок из-за нового регламента Таможенного союза стало продлевать дорого

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Обновлять подвижной состав на пригородных железнодорожных маршрутах перевозчики в большинстве регионов РФ смогут только за счет лизинга с государственной поддержкой, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Из всех пригородных компаний только 2-3 перевозчика из Москвы и Санкт-Петербурга могут обновлять подвижной состав за счет собственных или заемных средств. Срок службы электричек - 28-35 лет - подходит к концу, и этот срок из-за нового регламента Таможенного союза стало продлевать дорого, практически невозможно. Поэтому перевозчиков надо включать в программу лизинга с государственной поддержкой", - сказал Янков в Новосибирске на международном форуме "Транспорт Сибири" в среду.

По словам председателя Союза пассажиров, пригородные поезда играют важную роль не только в перевозках на короткие расстояния, но и на участках 300-400 км. "Скоро выйдет из строя электропоезд Новосибирск-Новокузнецк, и заменить его будет нечем", - отметил он.

По мнению Янкова, пригородным перевозчикам надо также решить проблему с моделями электропоездов, которые имеют разные характеристики. "Хорошие поезда "Ласточки", но в Сибири они широко не могут использоваться - они предназначены для высоких платформ, и в холодное время года спускаться из них на низкие платформы опасно", - сказал Кирилл Янков.

Шестой международный форум "Транспорт Сибири" проходит в Новосибирске 24-27 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
4
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейского
5
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
6
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
7
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама