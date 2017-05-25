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Объем речных пассажирских перевозок в Западной Сибири в 2016 году вырос на 25%

Экономика и бизнес Транспорт
25 мая, 10:12 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, мая. /ТАСС

Власти регионов должны принять меры, которые позволят операторам в полной мере удовлетворить растущий спрос на речные перевозки

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© Анатолий Кузярин/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток на внутренних путях Обского бассейна в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае вырос в 2016 году почти на 25%, до 1 млн человек, сообщил в четверг на международном форуме "Транспорт Сибири" первый заместитель руководителя "Администрации Обского бассейна внутренних путей" Андрей Фомин.

"В 2016 году по внутренним водным путям Обского бассейна было перевезено 1,05 млн человек, что на 24,5% больше, чем в 2015 году. Это говорит о том, что пассажирские перевозки становятся все более востребованными у жителей Западной Сибири", - сказал он.

По его словам, власти регионов должны принять меры, которые позволят операторам в полной мере удовлетворить растущий спрос на речные перевозки. "Мы предлагаем включить проект реконструкции нижнего подходного канала в месте слияния Оби и Томи в адресную федеральную инвестпрограмму, создать в Новосибирской области программу для решения вопросов безопасности перевозок, обустроить причальные сооружения", - сказал Фомин.

В качестве примеров востребованных направлений он привел маршрут Новосибирск - Барнаул, а из готовящихся перспективных - короткий маршрут от речного вокзала Новосибирска до самого крупного в России аквапарка. "Будут ставить причал Речной вокзал - Аквапарк", - сказал Фомин.

Как сообщалось ранее, новосибирский оператор пассажирских перевозок на теплоходах по реке Обь, компания "Речфлот", планирует в 2017 году увеличить пассажиропоток на 15%, до 150 тыс. человек.

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