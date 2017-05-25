"Ведомости": бренд разорившейся "Трансаэро" стоит почти 51 млрд рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. У банкротящейся авиакомпании "Трансаэро" выявлено имущество балансовой стоимостью 65,28 млрд руб., сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление представителя временного управляющего Михаила Котова в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

По данным издания, большая часть имущества, о котором говорил представитель управляющего, - это нематериальные активы. Согласно описи активов "Трансаэро" интеллектуальная собственность авиакомпании стоит 61,2 млрд руб. - как это было в ее бухгалтерском балансе до банкротства. Так "Трансаэро" оценила свои бренды в 2014 г., что позволило сохранить капитал в плюсе (при отрицательном значении гендиректор должен подать заявление о банкротстве). Аудитор выражал сомнения в обоснованности оценки.

На 31 декабря 2016 г. товарный знак "Трансаэро" стоит 50,75 млрд руб., еще 3,35 млрд руб. - товарный знак "электронный билет" (стилизованное изображение буквы "е"), 4,6 млрд руб. - бренд I-Transaero, 2,5 млрд руб. - товарный знак "I-Трансаэро" ("Империал"). В 1,1 млрд руб. "Трансаэро" оценивала права на сайт transaero.kz и аранжировку песен для "Небесного экипажа", но в описи имущества эти активы не стоят ничего, отмечает газета. Для сравнения: нематериальные активы всей группы "Аэрофлот" оценивались на конец 2016 г. в 1,8 млрд руб., говорится в отчете по МСФО.

"Трансаэро" была вторым игроком на российском рынке авиаперевозок после "Аэрофлота", в октябре 2015 г. была остановлена регулятором, в декабре 2015 г. в ней введена процедура наблюдения. В реестр требований кредиторов включены требования на 216 млрд руб., до конца июля должны быть рассмотрены еще пять требований на 12,5 млрд руб. в сумме. Вчера суд продлил наблюдение в компании до 13 сентября.