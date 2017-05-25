Контейнерооборот порта Гамбург в I квартале составил 2,2 млн TEU

ГАМБУРГ, 25 мая./ТАСС/. Порт Гамбург в январе-марте 2017 года перевалил 2,2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 0,7% меньше, чем в I квартале прошлого года, сообщила пресс-служба порта.

Отмечается, что снижение контейнерооборота обусловлено сокращеним порожнего трафика - на 4,9%, до 307 тыс. TEU. Груженый оборот порта остался на уровне прошлого года - 1,9 млн TEU (+0,04%).

"В отличие от глобально скоординированных транспортных цепочек груженого экспорта-импорта, порожние контейнеры в меньшей степени привязаны к определенным портам, и маршруты их доставки могут более гибко меняться", - прокомментировал директор Hamburg Hafen Marketing Инго Эглофф.

На магистральных маршрутах объемы внутриевропейских перевозок через Гамбург выросли на 0,6%, до 663 тыс. TEU, трафик в торговле с Северной и Южной Америкой - на 6,4%, до 311 тыс. TEU, с Австралией и странами АТР - на 19,9%, до 13 тыс. TEU. Контейнерооборот на торговых маршрутах в/из Африки и Азии сократились на 5,5% и 3%, до 70 тыс. TEU и 1,2 млн TEU соответственно.

Объемы перевозок в торговле с Китаем (крупнейшим торговым партнером порта Гамбург) сократились за прошлый квартал на 2%, до 637 тыс. TEU.

Трафик с Россией - вторым по величине торговым партнером порта - увеличился на 15,6% и составил 120 тыс. TEU, США на третьем месте - на 5,5%, до 89 тыс. TEU.

В квартальном отчете отмечается, что на конкурентоспособности порта сказываются продолжающиеся задержки в реализации проекта по углублению русла Эльбы. По мнению аналитиков, эта ситуация становится все более болезненной с увеличением среднего размера заходящих в порт контейнеровозов. Согласно отчету, число заходов в Гамбург гигантских контейнеровозов вместимостью более 14 тыс. TEU увеличилось в годовом сопоставлении на 61%, до 74.

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге вынес решение, разрешающее дноуглубление и расширение фарватера реки Эльбы для того, чтобы снять ограничения на проход крупнейших контейнеровозов в порт Гамбург. Однако требование доработать проект чревато дальнейшими задержками.

Между тем, контейнерооборот крупнейшего контейнерного порта Европы Роттердама вырос за первые три месяца года на 8,8%, Антверпена (на втором месте) - на 0,7%.