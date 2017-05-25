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Российские инвесторы выкупили 36% нового выпуска евробондов ГТЛК

Экономика и бизнес Транспорт
25 мая, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Фонды выкупили 48% выпуска, банки - 30%, частные банки - 12%, хедж фонды - 6% и страховые фонды - 4%

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Большую часть нового выпуска семилетних евробондов "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) выкупили российские инвесторы, сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" (один из организаторов выпуска) Андрей Соловьев.

"Инвесторы из России выкупили 36% выпуска, из Великобритании - 24%, из Континентальной Европы - 23%, из Швейцарии - 6%, на инвесторов из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка - прим. ред.) пришлось 6%, из США - 5%", - сказал он. По его словам, фонды выкупили 48% выпуска, банки - 30%, частные банки - 12%, хедж фонды - 6% и страховые фонды - 4%.

ГТЛК 24 мая завершила размещение семилетних евробондов на $500 млн под 5,125% годовых. Спрос превысил предложение почти в четыре раза, что позволило снизить ориентир доходности с первоначальных 5,5% до финальных 5,125%, говорил ТАСС Соловьев.

Компания проводила road show 19-23 мая в Москве, Лондоне и Швейцарии. Организаторами выпуска стали J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", Alfa Capital Markets (лондонское инвестподразделение Альфа-банка), Газпромбанк, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

Впервые ГТЛК вышла на внешний рынок заимствований летом 2016 года, разместив пятилетние евробонды на $500 млн под 5,95% годовых.

ГТЛК на 100% принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных и транспортных компаний. Более половины ее лизингового портфеля составляют контракты с группой "Аэрофлот".

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