Акции НМТП упали на 5% после сообщений о возможном переносе приватизации компании

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Акции НМТП на торгах Московской биржи падают на 5,2%, до 7,41 руб. за бумагу, после заявления замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что сделка по приватизации компании может быть перенесена на следующий год. Об этом свидетельствуют данные торгов.

НМТП стоит в приватизационном плане на 2017-2019 годы. Организатором приватизации 20% акций НМТП выбран Sberbank CIB.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП". Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.