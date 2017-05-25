Авиаперевозки грузов в январе-апреле выросли на 23%, пассажиров - на 21%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Перевозка грузов и почты гражданской авиацией РФ в январе-апреле 2017 года увеличилась на 23% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 345,46 тыс. тонн. Грузооборот составил 2,36 млрд тонно-км (+23%). Перевозка пассажиров за отчетный период выросла на 20,8%, до 27,14 млн человек. Пассажирооборот составил 68,3 млрд пасс-км (+25%), сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация).

Пассажиропоток в международном сообщении вырос на 32,5%, до 10,35 млн человек, пассажирооборот - на 34,3%, до 38,96 млрд пасс-км. Перевозка пассажиров между Россией и странами СНГ увеличилась на 19,7%, между Россией и прочими зарубежными странами - на 36,3%. Грузов и почты в международном сообщении перевезено 261,48 тыс. тонн, что больше, чем в январе-апреле 2016 года на 26,8%. Грузооборот составил 2,1 млрд тонно-км (+24,5%).

Во внутреннем сообщении отмечен рост перевозки пассажиров на 14,6%, до 16,79 млн человек, грузов и почты - на 12,6%, до 83,99 тыс. тонн. Пассажирооборот увеличился на 14,5%, до 29,34 млрд пасс-км, грузооборот - на 12,2%, до 262,52 млн тонно-км.

Процент занятости пассажирских кресел за отчетный период увеличился на 2,9 пр.п., до 79,4%, процент коммерческой загрузки - на 3,3 пр.п., до 67,3%.

По итогам 2016 года грузооборот гражданской авиации России составил 6,58 млрд тонно-км, перевозка грузов и почты - 976,88 тыс. тонн, пассажирооборот - 215,59 млрд пасс-км, перевозка пассажиров - 88,56 млн человек.