Hapag-Lloyd и UASC завершили сделку по слиянию

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ГАМБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Hapag-Lloyd и United Arab Shipping Company завершили сделку по слиянию, говорится в совместном заявлении компаний.
Однако в ближайшем будущем перевозчики продолжат работать независимо.
Объединение 118 сервисов Hapag-Lloyd с 45 сервисами, входящими в сеть UASC, начнется в середине июля и, как ожидается, будет завершено к концу третьего квартала текущего года. Совокупный объем перевозок объединенной компании прогнозируется на уровне свыше 10 млн TEU.
С присоединением 58 судов UASC численность флота "нового" Hapag Lloyd составит 230 судов, а средняя вместимостью одного судна увеличится до 6,84 тыс. TEU, что примерно на 30% больше, чем средний показатель 15 крупнейших перевозчиков.
По расчетам Hapag-Lloyd, синергия от сделки составит $435 млн. Значительная часть экономии будет реализована уже в 2018 года, а в полной мере эффект от сделки будет достигнут в 2019 году.
Помимо экономии от синергии Hapag Lloyd пообещал инвесторам, что компании в ближайшие годы не потребуются значительные инвестиции в развитие флота.