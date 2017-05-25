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На ремонт дорог в Петербурге направят дополнительные 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
25 мая, 16:10 UTC+3

Конкурсы на выполнение работ планируется объявить в июне

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© Александр Рюмин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении поправки в городской бюджет на 2017 год, которые предусматривают направление дополнительных 1,5 млрд рублей на текущий ремонт дорог, сообщается на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Под эти средства Комитет разработал адресную программу, которая включает в себя 26 объектов.

Документ разделен по районам на пять лотов. Конкурсы на выполнение работ планируется объявить в июне.

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