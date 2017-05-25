Синдикация кредита для ГТЛК завершена

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Синдикат кредиторов для предоставления ПАО "ГТЛК" кредита в размере 30 млрд рублей на цели финансирования программы по приобретению 32 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100) окончательно сформирован, сообщается на сайте банка.
Сумма заявок банков на участие в кредите существенно превысила требуемый объем финансирования.
Помимо Газпромбанка в синдикат кредиторов вошли банки: Всероссийский банк развития регионов, АйСиБиСи Банк и Московский Кредитный Банк в качестве со-организаторов, Банк Интеза и БЭНК ОФ ЧАЙНА в качестве участников, говорится в сообщении.
Уполномоченным организатором, координатором, кредитным агентом и управляющим залогом выступил Газпромбанк.
ГТЛК реализует программу развития аренды отечественных самолетов SSJ-100 по распоряжению Правительства РФ при поддержке Минтранса и Минпромторга России, на сегодняшний день уже приобретено 20 самолетов, отмечается в сообщении. До конца года планируется приобрести еще 12 воздушных судов.