Синдикация кредита для ГТЛК завершена

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Синдикат кредиторов для предоставления ПАО "ГТЛК" кредита в размере 30 млрд рублей на цели финансирования программы по приобретению 32 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100) окончательно сформирован, сообщается на сайте банка.

Сумма заявок банков на участие в кредите существенно превысила требуемый объем финансирования.

Помимо Газпромбанка в синдикат кредиторов вошли банки: Всероссийский банк развития регионов, АйСиБиСи Банк и Московский Кредитный Банк в качестве со-организаторов, Банк Интеза и БЭНК ОФ ЧАЙНА в качестве участников, говорится в сообщении.

Уполномоченным организатором, координатором, кредитным агентом и управляющим залогом выступил Газпромбанк.

ГТЛК реализует программу развития аренды отечественных самолетов SSJ-100 по распоряжению Правительства РФ при поддержке Минтранса и Минпромторга России, на сегодняшний день уже приобретено 20 самолетов, отмечается в сообщении. До конца года планируется приобрести еще 12 воздушных судов.