Совет директоров Объединенной вагонной компании рекомендовал не выплачивать дивиденды-2016

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (ОВК) рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года, говорится в материалах компании.

Собрание акционеров состоится 30 июня в Москве, реестр на участии в собрании закроется 5 июня.

По итогам 2015 года компания также не выплачивала дивиденды.

В 2016 году ОВК получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере 568,5 млн руб. против убытка в 9,64 млрд руб. годом ранее.

НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

В состав холдинга входят "Тихвинский вагоностроительный завод", предприятия "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран-Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.

ICT Group Ltd. владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon. Топ-менеджменту компании принадлежит 0,96%, у прочих стратегических инвесторов - 54,16%. Free float составляет 19,83%.