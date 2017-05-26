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Совет директоров Объединенной вагонной компании рекомендовал не выплачивать дивиденды-2016

Экономика и бизнес Транспорт
26 мая, 10:11 UTC+3 МОСКВА 26, мая. /ТАСС

По итогам 2015 года компания также не выплачивала дивиденды

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Материал из 1 страницы
© ПАО "НПК ОВК"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (ОВК) рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года, говорится в материалах компании.

Собрание акционеров состоится 30 июня в Москве, реестр на участии в собрании закроется 5 июня.

По итогам 2015 года компания также не выплачивала дивиденды.

В 2016 году ОВК получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере 568,5 млн руб. против убытка в 9,64 млрд руб. годом ранее.

НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

В состав холдинга входят "Тихвинский вагоностроительный завод", предприятия "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран-Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.

ICT Group Ltd. владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon. Топ-менеджменту компании принадлежит 0,96%, у прочих стратегических инвесторов - 54,16%. Free float составляет 19,83%.

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