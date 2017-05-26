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СМИ: SSJ-100 уступает конкурентам по налету из-за проблем с запчастями

Экономика и бизнес Транспорт
26 мая, 10:30 UTC+3

Средний налет самолетов Sukhoi SuperJet 100 у российских эксплуатантов в 2016 г. составил 3-3,7 ч в сутки на списочную машину

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© Митя Алешковский/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Средний налет самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) у российских эксплуатантов в 2016 г. составил 3-3,7 ч в сутки на списочную машину, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близких к Минтрансу.

Окончательно данные еще не подсчитаны, это статистика авиакомпаний, которую они предоставляют Росавиации, уточнил один из собеседников издания.

У крупнейшего иностранного эксплуатанта SSJ-100 - мексиканской Interjet (22 самолета в парке) налет составляет 5-7 ч в сутки, говорят два собеседника. Четыре часа в сутки составил в прошлом году средний налет всего мирового парка SSJ-100 (73 машины), включая Interjet, ирландскую Citijet (было три самолета, сейчас - пять) и Королевские военно-воздушные силы Таиланда (два судна), говорит человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, владеет компанией "Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС), которая производит SSJ-100). Средний налет иностранных самолетов у российских авиакомпаний (без учета малой и бизнес-авиации) в 2016 г. был 9 ч в сутки, говорится в презентации профессора ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда для форума "Авиационный лизинг". Девять часов в сутки - это хороший показатель для авиации, 10-11 ч - очень хороший, а 13 ч и выше достигают только эффективные лоукостеры, рассказывали менеджеры нескольких авиакомпаний.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 г. На начало апреля выпущено 122 SSJ-100, по данным журнала "Авиатранспортное обозрение": 65 из них - у российских эксплуатантов (в том числе 30 у "Аэрофлота"), 30 - у зарубежных, 19 - на хранении или готовятся к передаче эксплуатантам, 7 - у самой ГСС для испытаний, один разбился в Индонезии в 2012 г.

Крупнейший эксплуатант SSJ-100 - "Аэрофлот" налетал на них в прошлом году по три с небольшим часа в сутки, лучше всех сработала "Якутия" (четыре в парке) - по 6,5 ч, говорит человек, близкий к ОАК. Налет у второго крупнейшего эксплуатанта в России - "Газпромавиа" (10 судов) составил 2,1 ч в сутки, говорит человек, близкий к компании.

Среди причин низкого налета - дороговизна и сложности с получением запчастей, объясняют собеседники "Ведомостей". Проблемы с запчастями возникают потому, что самолетов такого типа производится мало и сторонним поставщикам делать комплектующие неинтересно - их выпускают только заводы ОАК, объясняет человек, близкий к корпорации. Кроме того, процесс замедляет обширный документооборот, которым по закону сопровождается обмен запчастей для самолета, включенного в российский реестр.

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