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Пассажиропоток аэропортов Москвы за 4 месяца вырос на 17,8%, до 23,9 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
26 мая, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В апреле 2017 года пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 6,59 млн пассажиров, что на 22,6% больше, чем годом ранее

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток московских аэропортов в январе-апреле 2017 года увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,86 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росавиации.

Объемы перевозок на международных направлениях за первые четыре месяца 2017 года составили 10,69 млн пассажиров, что на 22,5% больше, чем в январе-апреле 2016 года. На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 13,17 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 14,3%.

В апреле 2017 года пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 6,59 млн пассажиров, что на 22,6% больше, чем годом ранее. При этом на международных направлениях обслужено 3 млн пассажиров (рост на 28,4%), на внутренних - 3,59 млн пассажиров (рост на 18%).

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