Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозок

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ считает эффективным введение нулевой ставки НДС для внутренних региональных авиаперевозок, сообщил глава министерства Максим Соколов в пятницу.

"Поддерживаем введение нулевой ставки НДС на региональные перевозки, не связанные с московским авиаузлом. Тот эффект, который может дать эта мера, в бюджет Российской Федерации принесет гораздо больше (чем НДС - прим. ТАСС)", - сказал Соколов в рамках международного форума "Транспорт Сибири" в Новосибирске.

Он отметил, что это позволит развиваться региональным авиакомпаниям и, как следствие, аэропортам. Потери для бюджета в конечном итоге компенсируются доходами от развития внутренней воздушной сети.

В прошлом году на внутренних авиалиниях в России были перевезены около 55 млн пассажиров. Соколов добавил, что сейчас этот показатель вырос в среднем на 20%.