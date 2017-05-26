Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозок

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НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ считает эффективным введение нулевой ставки НДС для внутренних региональных авиаперевозок, сообщил глава министерства Максим Соколов в пятницу.
"Поддерживаем введение нулевой ставки НДС на региональные перевозки, не связанные с московским авиаузлом. Тот эффект, который может дать эта мера, в бюджет Российской Федерации принесет гораздо больше (чем НДС - прим. ТАСС)", - сказал Соколов в рамках международного форума "Транспорт Сибири" в Новосибирске.
Он отметил, что это позволит развиваться региональным авиакомпаниям и, как следствие, аэропортам. Потери для бюджета в конечном итоге компенсируются доходами от развития внутренней воздушной сети.
В прошлом году на внутренних авиалиниях в России были перевезены около 55 млн пассажиров. Соколов добавил, что сейчас этот показатель вырос в среднем на 20%.