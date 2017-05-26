Из Краснодара с 28 мая открываются прямые авиарейсы в Бейрут

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "РусЛайн" открывает с 28 мая прямые рейсы из Краснодара в Бейрут, сообщили в четверг в пресс-службе управляющей аэропортом столицы Краснодарского края компании "Базэл Аэро".

"С 28 мая из международного аэропорта Краснодар будет открыто новое направление - Бейрут, столица Ливана. Рейсы в Бейрут будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров. Длительность перелета составит 2 часа 25 минут", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что аэропорты Краснодарского края в летний сезон 2017 года (с 26 марта по 28 октября) будут обслуживать новые международные направления - рейсы из Армении (Гюмри), Грузии, Израиля, Молдовы, Турции (Даламан).