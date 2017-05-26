"Трансойл" в I квартале 2017 г. увеличил объем перевозок на 1,6%, до 16,4 млн тонн

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объем перевозок транспортно-логистической группы "Трансойл" собственным и арендованным подвижным составом за первый квартал 2017 года увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,4 млн тонн нефтеналивных грузов. Об этом говорится в сообщении оператора.
Рыночная доля компании в отчетном периоде достигла 26,8% против 26,4% по итогам первого квартала 2016 года.
Парк вагонов-цистерн "Трансойла" по итогам I квартала 2017 года превысил 47 тыс. единиц, средний возраст которых не превышает 15 лет.
Транспортно-логистическая группа "Трансойл" состоит из одноименной транспортной и четырех сервисных компаний, обеспечивающих техническое обслуживание и ремонты подвижного и тягового составов. "Трансойл" с 2003 года предоставляет услуги грузовых перевозок в собственном и арендованном подвижном составе. Компания имеет 39 собственных локомотивов, обслуживаемых локомотивными бригадами и ремонтными подразделениями операционной компании "Трансойл-Сервис".