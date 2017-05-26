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В порту Выборг открыта пассажирская навигация

Экономика и бизнес Транспорт
26 мая, 13:03 UTC+3

До сентября 2017 года на данном пассажирском терминале в морском порту Выборг будет обработано порядка 74 судов, а пассажиропоток составит не менее 16,5 тыс. человек

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© ФГУП "Росморпорт"

ВЫБОРГ, 26 мая. /ТАСС/. В морской порт Выборг к пассажирскому морскому терминалу "Причал №1" пришвартовалось 19 мая первое в текущем году пассажирское судно Сarelia, прибывшее из Лаппеенранты (Финляндия), сообщается на сайте Федерального государственного предприятия "Росморпорт".

В тот же день судно Сarelia отправилось в озерный порт Лаппеенранта (Финляндия), расположенный на берегу озера Сайма.

Согласно сообщению, ожидается, что до сентября 2017 года на данном пассажирском терминале в морском порту Выборг будет обработано порядка 74 судов, а пассажиропоток составит не менее 16,5 тыс. человек.

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