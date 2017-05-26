В порту Выборг открыта пассажирская навигация

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЫБОРГ, 26 мая. /ТАСС/. В морской порт Выборг к пассажирскому морскому терминалу "Причал №1" пришвартовалось 19 мая первое в текущем году пассажирское судно Сarelia, прибывшее из Лаппеенранты (Финляндия), сообщается на сайте Федерального государственного предприятия "Росморпорт".
В тот же день судно Сarelia отправилось в озерный порт Лаппеенранта (Финляндия), расположенный на берегу озера Сайма.
Согласно сообщению, ожидается, что до сентября 2017 года на данном пассажирском терминале в морском порту Выборг будет обработано порядка 74 судов, а пассажиропоток составит не менее 16,5 тыс. человек.