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Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.

Экономика и бизнес Транспорт
26 мая, 14:27 UTC+3

Компания в 2016 г. получил 5,45 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 2,78 млрд рублей годом ранее

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров авиакомпании UTair рекомендовал акционерам на общем собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2016 г., говорится в материалах перевозчика.

Собрание акционеров пройдет 30 июня в Ханты-Мансийске, реестр на участие в собрании закроется 5 июня.

UTair в 2016 г. получил 5,45 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 2,78 млрд рублей годом ранее.

В 2015 году авиакомпания не выплачивала дивиденды из-за убытка.

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