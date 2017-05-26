Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров авиакомпании UTair рекомендовал акционерам на общем собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2016 г., говорится в материалах перевозчика.

Собрание акционеров пройдет 30 июня в Ханты-Мансийске, реестр на участие в собрании закроется 5 июня.

UTair в 2016 г. получил 5,45 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 2,78 млрд рублей годом ранее.

В 2015 году авиакомпания не выплачивала дивиденды из-за убытка.