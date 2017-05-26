Открылось прямое авиасообщение между Волгоградом и Стамбулом

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ВОЛГОГРАД, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Первый прямой регулярный авиарейс в Стамбул вылетел в пятницу из международного аэропорта Волгограда. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной администрации.
"Сегодня из волгоградского аэропорта в стамбульский аэропорт "Ататюрк" вылетел первый прямой регулярный авиарейс. Рейсы из Волгограда в Стамбул будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям - на современных Airbus в компоновке с бизнес-классом", - сказал представитель администрации.
По его словам, в турецком аэропорту "Ататюрк" стыкуются авиарейсы многочисленных компаний, включая лоукостеры, поэтому волгоградцы смогут попасть в любую точку мира, минуя другие, более дорогостоящие транзиты.
Объем авиаперевозок в Волгоградской области в январе-апреле 2017 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В администрации региона напомнили, что сейчас продолжается масштабная реконструкция местного аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года.