Открылось прямое авиасообщение между Волгоградом и Стамбулом

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Первый прямой регулярный авиарейс в Стамбул вылетел в пятницу из международного аэропорта Волгограда. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Сегодня из волгоградского аэропорта в стамбульский аэропорт "Ататюрк" вылетел первый прямой регулярный авиарейс. Рейсы из Волгограда в Стамбул будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям - на современных Airbus в компоновке с бизнес-классом", - сказал представитель администрации.

По его словам, в турецком аэропорту "Ататюрк" стыкуются авиарейсы многочисленных компаний, включая лоукостеры, поэтому волгоградцы смогут попасть в любую точку мира, минуя другие, более дорогостоящие транзиты.

Объем авиаперевозок в Волгоградской области в январе-апреле 2017 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В администрации региона напомнили, что сейчас продолжается масштабная реконструкция местного аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года.