Euroports инвестирует в сахарные терминалы более 40 млн евро

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ХОФДДОРП, 26 мая. /ТАСС/. Глобальный портовый оператор Euroports инвестирует в развитие своих терминалов по перевалке сахара в портах Антверпен и Гавр в расчете на увеличение объемов первалки после предстоящей либерализации европейского рынка сахара, говорится в сообщении компании.
Euroports инвестирует почти 30 млн евро в развитие терминала в Антверпене и планирует дальнейшее увеличение его мощности уже после либерализации.
Компания Sucre Oceane, совместное предприятие Euroports и SHGT, инвестирует 12,5 млн евро в расширение и модернизацию сахарного терминала в порту Гавр, чтобы увеличить его экспортную мощность до 7 тыс. контейнеров в год, а совокупные мощности для хранения - с 45 тыс. тонн до 60 тыс. тонн.
Реализация этих проектов должна завершиться к июлю 2017 года.
С октября этого года ЕС отменяет минимальные цены и нормы выработки для сахарной свеклы. По прогнозам аналитиков S&P Global Platts с увеличением производства экспорт очищенного белого сахара может почти удвоиться до 2,6 млн тонн в год.
Euroports оперирует 26 терминалами в портах Европы и Азии, совокупные объемы перевалки составляют 50 млн тонн генеральных и навалочных грузов в год.