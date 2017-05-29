Паромы начали курсировать по Оби на Ямале после позднего ледохода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Паромы начали курсировать по реке Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) после позднего ледохода. Об этом в понедельник сообщили в региональной дирекции транспорта.

"От берега Салехарда отчалили два парома, следующие по маршруту Салехард - Приобье. В данный момент грузятся еще два парома "Обь-Иртышского пароходства". Ледоход около Салехарда прошел 27 мая", - сказали в дирекции.

Речной транспорт начал работу не по всем направлениям. Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги пока закрыта, сообщение между населенными пунктами осуществляется вертолетами. "Перевозчик на паромной переправе "Салехард - Лабытнанги" приступил к выводу флота из затона, сегодня планируется пробный выход на реку. Паромы выйдут на линию, когда Обь полностью очистится от ледовых полей", - добавили в дирекции транспорта.

Как ранее сообщалось, ледоход на Оби в ЯНАО пройдет на неделю позже из-за морозной весны. В 2016 году лед сошел 19 мая. Весь май по ночам в регионе температура воздуха опускалась до минус 10-15 градусов.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек.